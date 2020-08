„Wir freuen uns, dass ihr da seid!“ – In zwei kurzweiligen Einschulungsfeiern wurden die neuen Schüler*innen des 5. Jahrgangs an unserer Schule willkommen geheißen. Gemeinsam mit ihren Eltern wurden sie von Schulleiterin Katharina Rodermund begrüßt, die den neuen 5ern in ihrer Ansprache alles Gute für ihren Start wünschte.

Durch die beiden Veranstaltungen in der Aula führten die Beratungslehrer*innen der Abteilung I Sandra Schreiber-Bleck und Tobias Krause, der explizit auch die Eltern ansprach. Schließlich seien sie und die Schule nun ein Team, das gut zusammen arbeiten müsse, um die Kinder auf dem Weg zu einem guten Abschluss bestmöglich zu unterstützen.

Nach zwei Musikstücken, vorgetragen von den Musiklehrerinnen Gerhild Weiser und Manuela Schrage, betraten die neuen Klassenlehrer*innen die Bühne und bekamen zunächst eine Schultüte sowie eine Sonnenblume überreicht, bevor sie klassenweise ihre neuen Schüler*innen aufriefen. Beratungslehrerin Sandra Schreiber-Bleck übergab den neuen Klassen eine vom Förderverein gesponserte Spielekiste mit. Bepackt mit dieser sowie noch weiteren Geschenken – alle Schüler*innen bekamen ebenfalls eine kleine Schultüte sowie eine vom Vorgängerjahrgang gebastelte Aufmerksamkeit – machten sich die neuen Klassen auf den vorgeschriebenen Weg in ihre Klassenräume, wo die neuen 5er ihre Klassenlehrer*innen schon etwas kennenlernen konnten und wichtige Informationen für die nächsten Tage erhielten.

Die Eltern konnten währenddessen bei einer Flasche Mineralwasser wichtige Fragen loswerden und sich untereinander sowie mit den Beratungslehrer*innen austauschen – alles natürlich (so wie grundsätzlich bei der gesamten Veranstaltung) unter Einhaltung aller aktuellen Hygienemaßnahmen.

Wir wünschen unseren neuen 5ern, dass sie sich an unserer Schule wohlfühlen und ihre Schullaufbahn erfolgreich meistern!