"Zeit für Geschichten" ein Programmpunkt des Kleinen Theater Herne ist mit viel Mut und Neugier in das neue Jahr 2021 gestartet. Zwar werden im Januar noch keine Lesungen stattfinden, dafür wird aber fleißig vorbereitet. Einige Termine stehen ja schon fest, so z.B.: 14.02.21 um 15:00 + 17:00 Uhr RUHRSAGEN, unwahrscheinlich Wahrscheinliches aus dem Ruhrgebiet!Am 21.02.21 um 15:00 + 17:00 Uhr MÄRCHEN DER NACHT, Geschichten um den Kutscher Salim! Am 07.03.21 um 15:00 + 17:00 Uhr KNABBI, DIE THEATERMAUS, Erlebnisse eines kleinen Nagers! Weiteres erfahren Sie auch auf der Internetseite www.theaterherne.de . Auch Theater-Escape gibt es 2021 wieder, ein tolles Erlebnis für alle die gerne Rätsel lösen und das KTH einmal von einer anderen Seite kennen lernen möchten, ein Theaterabenteuer für alle. Informationen zum Theater-Escape gibt es ebenfalls auf der Internetseite. Das Ensemble des KTH hofft darauf in 2021 wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Neustraße 67 begrüßen zu können. Außerdem hat das Ensemble fleißig dafür gesorgt, dass es fantastische Bedingungen im Theater gibt. So z.B. sind Hepa-Luftfilter installiert, Luftreinigungsgeräte versorgen die Theaterräume mit 99,7% bakterienfreier Luft. Theaterleiter Andreas Zigann sagte dazu: "Wir haben alles getan um unserem Publikum diesbezüglich Sicherheit im Theater zu bieten. Auch im Theaterraum selbst sorgen wir für eine sichere Atmosphäre. Wir können sagen, dass wir laborähnliche Luft bieten."