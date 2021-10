Sie haben lange genug gekämpft! Nun darf das Kleine Theater Herne seine elektrischen Anlagen und die Beleuchtung endlich auf kostengünstigere Verbraucher umstellen. Nachdem schon, aufgrund der Corona-Verordnungen, alles getan worden ist um die Theaterluft in der Neustraße 67 sauberer zu gestalten, kann nun endlich mit den Arbeiten an den Anlagen zur Bühnenbeleuchtung und anderen Notwendigkeiten begonnen werden. Bislang haben sie sich durchgeschlagen, haben mit ihren Möglichkeiten versucht das Theater am laufen zu halten, haben hier und da einmal etwas erneuert oder auch mit persönlichem Einsatz dafür gesorgt, dass die Theatergäste sich wohl fühlen. Da nun die Genehmigung für grundsätzliche Erneuerungen durch ist, freuen sich alle Theatermitglieder endlich auf Unterstützung von theaterfreundlichen Systemen. "Damit wird unser Theater noch gästefreundlicher und wir können noch mehr zur Unterhaltung der Theaterfreunde beitragen", hört man aus den Reihen des Ensembles. Über eines machen sich die Mitglieder jedoch Gedanken: Da sie gerade wieder mit dem Spielbetrieb begonnen haben, müssen sie diesen jetzt, während der Bauphase, wieder unterbrechen da die Landesregierung einer Verschiebung der Maßnahmen zu einem günstigeren Zeitpunkt nicht zugestimmt hat. Alle hoffen darauf, dass Theaterinteressierte trotzdem dem Kleinen Theater Herne die Treue halten und nach der Fertigstellung der Maßnahmen sich auf einen Besuch im Kleinen Theater Herne freuen. Am 9.10. um 20:00 Uhr und am 10.10. um 18:00 Uhr geht es bei "Der Petersilien-Mörder" noch einmal spaßig spannend zu und nach den Maßnahmen genauso spaßig spannend weiter.