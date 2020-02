Wie berichtet, hat sich Sophia Davydova vom Haranni-Gymnasium für die Landesrunde der Mathematik-Olympiade am 22. Februar in Hamm qualifiziert. Dort treffen am Märkischen Gymnasium die besten Schüler und Schülerinnen aus ganz Nordrhein-Westfalen aufeinander.

Sophia hat zunächst bei der Schulrunde so gut abgeschnitten, dass sie in die Regionalrunde weiterrücken konnte und da hat sie genau wie Ismail Gürbüz vom Pestalozzi-Gymnasium bessere Leistungen erzielt als alle anderen Schüler und Schülerinnen aus ganz Herne. Nochmals herzlichen Glückwunsch, ein toller Erfolg.

Wenn Sophia in der Landesrunde weiterkommt, geht es für sie zur Bundesrunde, in der Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Also nicht vergessen, ganz fest die Daumen für Sophia drücken.