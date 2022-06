Das Leben pulsiert endlich wieder in Herne. Zwei Tage Ausnahmezustand mitten im Herzen der Innenstadt: die 18. Wanner Mondnächte steigen - wie immer umsonst und draußen.

Als Headliner des Stadtfestes am Buschmannshof verheißen Ballbreakers am Freitag, 1. Juli, mächtige Basslines, Riffs direkt aus der Hölle und Vocals vom Teufel höchstpersönlich. Bei The Robbie Experience sorgt am Samstag, 2. Juli, die wohl angesagteste Robbie Williams Tribute Show für eine ausgelassene Pop-Party.

Für das Comeback der Wanner Mondnächte nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat das Stadtmarketing Herne als Veranstalter wieder eine abwechslungsreiche Musikauswahl getroffen. „Bei klassischem Rock and Roll über Vintage Rock bis hin zu eingängigen Pop-Songs kommen Freunde von Gitarrenmusik in diesem Jahr wieder voll und ganz auf ihre Kosten“, ist sich Tina Dzierla, die zuständige Projektleiterin beim Stadtmarketing Herne, sicher.

Stadtmarketing Herne

Die seit Jahren bewährte Mischung bleibt unangetastet: Local Heroes treffen auf Tribute- und Cover-Shows mit Liedern, die so bekannt sind, dass alle mitsingen können. Zum Abschluss steigt am Samstagabend um 23.15 Uhr ein stimmungsvolles Musikfeuerwerk. „Zum Einstimmen haben wir auf dem Spotify-Kanal des Stadtmarketings eine Playlist mit den meistgespielten und kultigsten Titeln der Mondnächte zusammengestellt“, verrät Dzierla.

„Der Buschmannshof ist ein Ort, um den uns manche Städte beneiden und muss auf jeden Fall noch stärker zu anderen Anlässen bespielt werden“, wünscht sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Holger Wennrich. Veranstaltungen wie die Wanner Mondnächte seien wichtig für die Gastronomen am Buschmannshof und die Wanner Innenstadt.

Musiksynchrones Höhenfeuerwerk

Am Freitag, 21 Uhr, bringen die Ballbreakers die brachiale Show der australischen Kultband AC/DC auf die Bühne. „Wanne steht ja ohnehin unter Strom, aber jetzt erst recht“, schwärmt Holger Wennrich. Messerscharfe Gitarrenriffs, mächtige Bassläufe, stampfende Beats. Natürlich darf bei Ballbreakers auch das ikonische Markenzeichen der Australier nicht fehlen: die Schuljungenuniform von Angus Young.

Samstag, 15 bis 18 Uhr, finden Spiel- und Mitmachangebote für Kinder statt. The Robbie Experience übernehmen ab 21 Uhr. Die siebenköpfige Band aus erfahrenen Bühnenmusikern gilt als die angesagteste Robbie-Williams-Tribute-Show in Europa.

Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk zum Finale ist passend zu aktuellen Radiohits und einprägsamen Klassikern programmiert. Wenn die 18. Wanner Mondnächte damit fulminant ausklingen, bleibt den Gästen noch genügend Zeit für eine letzte Currywurst oder ein Getränk: Die Imbissbuden und Ausschankbetriebe schließen erst um Mitternacht.