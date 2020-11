Auch diese Coronazeit nutzen die Damen und Herren des Kleinen Theater Herne zu Planungen. Nachdem die neuen Klima- und Luftreinigungsanlagen in der Neustraße 67 eingebaut sind und dort "laborähnliche" Luft (99,7% Luftreinheit) herrscht, ist das Ensemble damit beschäftigt Planungen für das kommenden Jahr zu vollziehen. Dabei sein werden auf jeden Fall der "Theater-Escape-Room" und "Zeit für Geschichten". Beides war schon für das letzte Quartal 2020 geplant, die Planung kann wohl aber in diesem Jahr nicht ganz erfüllt werden, da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine effektive Entscheidung seitens der Bundesregierung ansteht. Das Ensemble wartet mit Spannung auf die Entscheidung und wird dann die entsprechenden Planungen fortführen und angleichen. Wie aus Theaterkreisen zu erfahren war ist auch die "Dankeaktion" der Theatermitglieder sehr gut vom Publikum angenommen worden. In dieser Aktion dankten die Theatermitglieder mit Fotos und dem Schriftzug Danke ihrem Publikum für die aufmunternden Worte und der positiven Einstellung zum Kleinen Theater Herne. Zu den einzelnen Veranstaltungen können Sie sich gerne unter Kleines Theater Herne informieren.