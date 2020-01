Der Bücherschrank für Kinder in der Wanner Fußgängerzone ist Geschichte. Nachdem er zum wiederholten Mal zerstört wurde, erklärte die Stadt das Projekt in dieser Form am vergangenen Dienstag für beendet.

Gemeinsam hatten Jugendliche der Jugendkunstschule und die Stadt den Bücherschrank im vergangenen Jahr aufgestellt, damit Kinderbücher getauscht werden können. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Eröffnung wurde der Schrank das erste Mal demoliert. Offenbar wurden Böller in den Schrank gesteckt, eine Klappe abgebrochen, Bücher zerfetzt.

Die Stadt richtete den Schrank wieder her. Paten sahen immer wieder nach dem Rechten, räumten auf, bestückten ihn mit Büchern. Jugend- und Kulturdezernentin Gudrun Thierhoff und auch Bezirksbürgermeister Ulrich Koch wollten nicht aufgeben und mit dem Bücherschrank weiterhin junge Menschen unterstützen.

Während der vergangenen Tage wurde der Bücherschrank wieder zerstört. Von sieben Kästen, in denen die Bücher abgestellt werden können, stehen nur noch drei. Klappen fehlen, einige Kästen sind in ihre Einzelteile zerlegt worden.

Die Stadt möchte den Schrank erneut reparieren lassen und dann an einem anderen Ort aufstellen. „Es ist schade, dass unsere Bemühungen zunichte gemacht werden. Das Projekt ist hier gescheitert“, so Thierhoff. Auch Koch zeigte sich verärgert: „Für die Kinder in Wanne war das ein gutes Projekt. Es ist traurig, dass ein Teil der Bevölkerung das zerstört. In anderen Stadtteilen sind solche Projekte nicht zerstört worden. Es ist sehr schade, dass das in Wanne nicht geklappt hat.“