Viele Musical-Begeisterte können sich freuen. Denn mit "Musical Highlights Vol. 13" kommt am 16. Februar eine Show der Superlative mit bekannten Musical-Stücken unterschiedlicher Stilrichtungen, ausdrucksstarken Stimmen sowie Stars zum Anfassen in das Kulturzentrum.

Mit neuer Besetzung und Liedern aus rund 20 Musicals im Gepäck setzt die Show auch bei ihrer Tour im kommenden Jahr auf die Stärken ihrer Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem Erlebnis für jeden Musical-Liebhaber werden lässt. Dabei erlebt das Publikum zum 13. Mal die Höhepunkte der Shows aus den unterschiedlichen Musical-Städten an einem einzigen Abend und Ort.

"Musical Highlights" bringt die Unterhaltung zu den Musikfreunden. Dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus. Zusätzlich untermalt der Einsatz moderner LED-Technik die Aufführung wirkungsvoll. Großartige deutschsprachige Sänger, die bereits Erfolge auf den großen internationalen Musical-Bühnen feierten, begeistern in einer beinahe dreistündigen Gala mit ihrem faszinierenden Streifzug durch die Welt des Musicals.

Dank der unterschiedlichen Musikstilrichtungen werden die Besucher auf hohem Niveau abwechslungsreich unterhalten. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen – alles an einem Abend und zusammengefasst in einer Show mit facettenreichen Höhepunkten der Musicalszene.

Weitere Informationen rund um das Programm "Musical Highlights Vol. 13" sowie Tickets sind erhältlich unter: musical-highlights.com Willkommen, bienvenue, welcome: Die Show präsentiert die Welt des Musicals in all ihren Facetten.