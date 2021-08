Am Sonntag, 22. August, findet um 17 Uhr die Vernissage der Kunstausstellung & Showroom „Reality vs Virtual Reality“ mit Alexander Reisenberg im Kreativ.Quartier Hallenbad, Heinestraße 1, statt, die mit der Finissage am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr endet.

Alexander Reisenberg, ein Herner Liebhaber von Bauhaus und Freund von Upcycling, möchte mit seiner Kunst den Wandel von Realität (Möbel) gegen die neue Art des Designvorgangs in Virtual Reality stellen.

Möbel werden als texturierte 3D Meshes und generierte Bilder dargestellt, die man in Virtual Reality begutachten kann. Die Ausstellung wird es mit harmonischer Musik unterlegt.

Die Projektionen von der Virtual Reality Ansicht oder des nachgebauten Hallenbades befinden sich am Schaufenster. Ein Bild an der Wand entspricht einen Raum, den man in Virtual Reality betreten kann. Hinzu kommen 3D Drucke (Vasen/ Lampen) und ein kleines Micro Game, welches Alex modifiziert hat.

Information