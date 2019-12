Beim Benefiz-Rudelsingen, dem zweiten vorweihnachtlichem Event dieser Art, kam in den ausverkauften Flottmann-Hallen die Summe von 1200 Euro für das Lukas-Hospiz zusammen. Dafür bedanken sich die Veranstalter Teilnehmern, die diese Aktion unterstützt haben. Hospizleiterin Anneli Wallbaum präsentierte bei dem Termin im Industriedenkmal die Arbeit Ihrer Einrichtung.

Das 2011 in Münster geborene Format zum Mitsingen erreicht inzwischen bundesweit Menschen, die miteinander die größten Hits unserer Musikgeschichte singen. Die Veranstalter laden bereits jetzt zum nächsten Rudelsingen ein. Am Donnerstag, 6. Februar, startet die 39. Auflage um 19.30 Uhr in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5.