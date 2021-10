Was macht man als Musiker in der Coronazeit? Alte Kontakte pflegen und komponieren. Ungefähr so lässt sich das Projekt zwischen Matthias Beckmann (Trompete), Wilm Flinks (Schlagzeug), Patric Siewert (E-Bass) und Sebastian Wiemhöfer (Gitarre) beschreiben, die als Sebastian-Wiemhöfer-Quartett am Dienstag, 26. Oktober, 20 Uhr, in den Flottmann-Hallen, Straße des Borhammers 5, gastieren.

Die vier Musiker kennen sich seit ihrem Studium in Holland, haben sich anlässlich des 30-jährigen Geburtstags des Vereins Pro Jazz zusammengefunden und freuen sich, endlich wieder ein Live-Konzert spielen zu können. Da das Repertoire Kompositionen aus der Feder von allen der oben genannten Musiker beinhaltet, wird jedes Bandmitglied abwechselnd zum Leader und Sideman der Formation. Einige der Stücke stammen aus den letzten Wochen, andere haben ihren Ursprung in einem der vielen anderen Projekte, in denen jeder einzelne unabhängig von diesem Vorhaben tätig ist.

Karten im Vorverkauf sind in allen bekannten Stellen mit Anbindung an ProTicket erhältlich und kosten 10 Euro zzgl. Gebühren. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.