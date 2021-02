Der Corona-Pandemie zum Trotz soll der Wettbewerb "Tegtmeiers Erben" in diesem Jahr stattfinden. Aus 30 Kandidaten sind nun sechs Künstler ausgewählt worden.



Hoffentlich keine Unglückszahl: Bei der 13. Auflage des Wettbewerbs kämpfen drei Frauen und drei Männer ums Erbe. Geplant ist die Veranstaltung für den 27. November, gesetzt den Fall, dass sich die Komiker die Bühne nicht mit dem Corona-Virus teilen müssten. Ins Rennen um Tegtmeiers Kappe und die jeweils mit 5000 Euro dotierten Jury- und Publikumspreise gehen Idil Nuna Baydar, Jacky Feldmann, Jan van Weyde, Miss Allie, Nektarios Vlachopoulos und Ralf Senkel. Die Moderation des Abends übernimmt Helmut Sanftenschneider.

Veredelt wird die Veranstaltung standesgemäß durch die zusätzliche Verleihung zweier ideeller Auszeichnungen an überregional bekannte Künstler, die die deutschsprachige Kleinkunst- und Entertainmentszene aktuell oder seit vielen Jahren prägen.

Wer den Tegtmeier-Ehrenpreis und den Jürgen-von-Manger-Preis für ein Lebenswerk in diesem Jahr erhalten wird und somit Nachfolger des Dortmunder Geierabend-Ensembles sowie von Entertainer Thomas Gottschalk sein wird steht noch nicht fest.

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den Start des Vorverkaufs. Da höchstwahrscheinlich bis zum Sommer nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Zuschauer dabei sein dürfen, wird der Vorverkauf voraussichtlich erst nach den Sommerferien starten und nicht wie gewohnt im April.

Und diese Künstler sind am Start...





Jacky Feldmann:

Jacky Feldmann ist Stand-Up-Comedienne, Moderatorin, Schauspielerin und Youtuberin. Die 26-jährige Lüdenscheiderin lebt mittlerweile in Köln. Mit ihrem zweiten Soloprogramm „Plötzlich Zukunft! Konnt' ja keiner wissen…“ gelingt ihr der Spagat zwischen den Generationen. So dient sie dem jüngeren Publikum gerne als Identifikationsfigur, verleiht wiederum aber auch den Älteren einen faszinierenden Einblick in das Leben einer jungen Frau.

Jan van Weyde:

Jan van Weyde ist Schauspieler, Synchronsprecher und Stand-Up-Comedian. Er wurde 1979 in Bonn geboren und lebt seit 2001 in Köln. Die Geburt seiner Tochter 2014 wird zur Initialzündung für seine Stand-Up-Karriere: Wer Menschen erschaffen kann, kann sie auch zum Lachen bringen. Fortan begeistert er das Publikum mit seiner authentisch-unaufgeregten Art und seinem großartigen Slapstick-Talent.

Idil Nuna Baydar:

Idil Nuna Bayda ist Schauspielerin und Comedian. Sie wurde 1975 in Celle geboren und lebt derzeit in Berlin. Ihre klischeehaft angelegten Kunstfiguren, die Berlinerin Gerda Grischke und Jilet Ayse, eine 18-jährige Kreuzberger Türkin, wurden über Youtube bekannt. In ihrem aktuellen Programm „Ghettolektuell“ spricht sie als Jilet Ayse über politische Themen und verpackt ihre sozialkritischen Botschaften und Lösungen in leidenschaftlich vorgetragene Argumentationsketten, welche dem Publikum nur anfangs logisch und gerecht erscheinen.

Miss Allie:

Miss Allie nennt sich selbst „Die kleine Singer-Songwriterin mit Herz“. 1990 in Berlin geboren, brachte sie sich im Teenager-Alter eigenständig das Gitarre-Spielen bei und schrieb bald darauf ihre ersten eigenen Songs. Nach drei Jahren Selbstfindung in Australien begann dort ihre musikalische Karriere mit Straßenmusik. In ihren Songs verpackt sie ihre Erfahrungen in einen Wattebausch aus Humor. Zurück in Deutschland nimmt Miss Allie an vielen Singer-Songwriter Slams teil, von denen sie mehr als die Hälfte gewinnt, wird bald darauf zu diversen Kleinkunstwettbewerben eingeladen und räumt auch dort den einen oder anderen Preis ab.

Nektarios Vlachopoulos:

Nektarios Vlachopoulos ist Slampoet, Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit Integrationshintergrund und diplomierter Hobbylexikograf. 1986 wurde er in Bretten geboren. Er studiert Germanistik und Anglistik, bevor er sich ab 2008 auf die Bühnen in Deutschland, Schweiz und Österreich stellte. 2011 gewann er in der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft den Titel im Einzelwettbewerb. Ab 2016 tourtw er mit seinem ersten Comedy-Programm "Niemand weiß, wie man mich schreibt" durch Deutschland und holte sich auch hier sehr bald Auszeichnungen bei Wettbewerben wie den Mindener Stichling in der Kategorie „Solo“ oder den Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises.

Ralf Senkel:

Ralf Senkel ist Comedian und Kabarettist. Im Rheinland geboren, ist er in seinem Dorf bekannt wie ein bunter Hund - vor allem auch wegen seiner Jacke, welche er stets trägt. Und er hat immer etwas zu erzählen. Durch seine Berufsuntätigkeit hat er viel Zeit zum Beobachten, was dazu beiträgt, dass seine Geschichten mitten aus dem Alltag stammen. Mal schräg, mal ernst, aber dabei immer scharf-sinnig erfasst und ganz wichtig: unglaublich komisch. So wandert Ralf Senkel stets zwischen den Grenzen des Kabaretts und der Comedy.