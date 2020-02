In der aktualisierten Neuauflage der Broschüre "Kultur und Sehenswertes" stellt das Stadtmarketing 20 Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungshöhepunkte des Jahres vor.



Ein kulinarischer Rundgang durch die Innenstadt ergänzt dabei das bestehende Programm der Stadtführungen. Passend dazu fand die Präsentation der Broschüre bei Feinkost Lisa auf der Bebelstraße statt. Auch bei den geführten Cabriobus- und Segway-Touren gibt es jeweils ein neues Angebot.

Beim historisch-kulinarischen Rundgang mit Stadtarchivar Jürgen Hagen trifft Wissenswertes zur Stadtgeschichte auf die kulinarische Vielfalt der Stadt. Auf dem rund dreistündigen Rundgang vom Europaplatz über die Bahnhofstraße mit ihren gut erhaltenen Fassaden aus der Gründerzeit wird deutlich, warum sie einst als Kö des Ruhrgebiets galt. Drei Gastronomen stellen ihre Konzepte und ihren Werdegang vor. Dabei werden auch kleine Snacks gereicht. „Die vielfältige Gastronomie in Herne kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt viele hochkarätige Traditionsbetriebe zu entdecken“, sagt Projektleiterin Astrid Jordan.

Segway-Touren und Fahrten mit dem Cabriobus



Eine unterhaltsame Zeitreise bietet der Rundgang durch das Sud- und Treberviertel in Eickel. Eine neue Segway-Tour macht die grünen Seiten der Stadt, wie das Ostbachtal und den Stadtgarten, sowie ihre baulichen Schmuckstücke erfahrbar.

Für alle, die es eine Spur gemütlicher mögen, starten die Cabriobus-Touren im Wechsel vom Rathaus und vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel aus. Mit dem Doppeldeckerbus lassen sich der "Wilde Westen" sowie neuerdings auch der „Grüne Osten“ aus der Vogelperspektive erkunden. Die neue Tour macht neben den grünen Seiten im östlichen Teil der Stadt auch Zeugen ihrer industriellen Vergangenheit und den Strukturwandel erlebbar.

Ein weiteres Erlebnis ist die fachkundig begleitete Spirituosen-Probe in der Alten Drogerie in Crange. Der Schankraum mit der Originaleinrichtung aus dem Jahr 1949 bietet eine authentische Kulisse für einen Ausflug in die Ortsgeschichte mit allerhand Anekdoten aus Großmutters Zeiten.