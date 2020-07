Auf das Autokino am Gysenberg folgt nun das Sommer-Open-Air im Südpool. Für alle, die in den Ferien nicht in den Urlaub fahren, hat sich die Firma LMV Veranstaltungsservice Herne einen Mix aus Konzerten, Comedy und Kleinkunst einfallen lassen. Los geht es am Samstag, 18. Juli.



Immer freitags und samstags wird sich die große Wiese im Südpool in einen Veranstaltungsort verwandeln. Mit dabei sind unter anderem Helmut Sanftenschneider, der Circus Schnick-Schnack, die Los Gerlachos, die Castrop-Rauxeler Coverband Seven Cent und verschiedene DJs.

Eine besondere Idee hatten der Wanne-Eickeler Pop-Schlager-Sänger Frank Lindner und Musiker Jürgen Sartorius für den Abend des 7. August. Dann laden sie gemeinsam mit der Sängerin und Entertainerin Alexandra Michaela zum „Piel Op zum Südpool“ ein.

Das Programm des Sommer-Open-Air, das zunähst bis zum 7. August geht, startet jeweils um 20 Uhr. Die große Wiese im Südpool ist mit Zweier- und Vierer-Plätzen für insgesamt 200 Besucher bestuhlt, und es werden die Abstandsregeln eingehalten.

Kontaktdaten und Abstand

Am Eingang werden die Kontaktdaten hinterlegt und die Gäste werden zum Platz geleitet. Während der Veranstaltung muss auf den Plätzen sitzengeblieben werden. Auf dem Weg vom Eingang zu den Plätzen und von den Plätzen zur Toilette muss ein Nasen-Mundschutz getragen werden, während der Veranstaltung auf den Plätzen nicht.

Getränke und verschiedene Snacks gibt es vor Ort. Die Bedienung bringt sie an den Platz.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bei Regen werden Regencapes bereit gehalten. Sollte aus einem Grund eine Veranstaltung nicht stattfinden können, weil etwa ein Unwetter droht, gibt der LMV Veranstaltungsservice dies auf Facebook und auf seiner Website bekannt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, und die Veranstaltung wird nachgeholt.

Kartenverkauf gestartet

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungstagen und dem Online-Ticketverkauf: www.lmv-menzel.de/sommer.