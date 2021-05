Das Rätselraten um die kunstvollen Glasfenster in der Trauerhalle auf dem Ostfriedhof hat ein Ende. Ihr Urheber ist der Bochumer Künstler Ignatius Geitel.



Der entscheidende Hinweis auf Ignatius Geitel, der von 1913 bis 1985 lebte, kam von Annette Jansen-Winkeln, die bei der Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in Mönchengladbach arbeitet. Sie stellte auch den Kontakt zu Inge Diergardt her, Nachlassverwalterin und früheren Lebensgefährtin des Bochumer Künstlers.

Geitel besuchte nach seiner abgeschlossenen Lehre zum Steinmetz die Maler- und Bildhauerklasse der Essener Folkwangschule und die Meisterklasse Glasmalen an der Werkskunstschule Trier. Überliefert ist auch seine Vorladung vor die nationalsozialistische Kunstkommission in Düsseldorf im Jahre 1939, die an seiner Ausstellungsbeteiligung mit dem Bild „Das lungenkranke Kind“ Anstoß nahm. Nach Kriegseinsatz und Kriegsgefangenschaft bis 1949 gehörte Geitel in den Fünfziger- u d Sechzigerjahren zu den den meistbeschäftigten Bochumer Künstlern im öffentlichen Raum und zu den wichtigsten Glaskünstlern überhaupt.

Nun hatten Inge Diergardt und Gerda Thierhoff auf Einladung des Sodinger Bezirksbürgermeisters Mathias Grunert die Gelegenheit, die Kunstwerke vor Ort in Augenschein zu nehmen. Es handelt sich dabei um zwei sehr qualitätsvolle Symbol-Fenster, die vermutlich um 1955 entstanden sind und die nun in das Werkverzeichnis des Künstlers aufgenommen werden.

Anhand der beiden Werke erläuterten Diergardt und Thierhoff die einzelnen Produktionsschritte bei der Schaffung solcher Glaskunstwerke und die besondere Handschrift des Bochumers. Überhaupt waren die Fünfzigerjahre bedingt durch die vielen Kriegsschäden und die rege Bautätigkeit eine Blütezeit der Glaskunst im Ruhrgebiet. Die Vielzahl an Aufträgen in den verschiedensten Kunstdisziplinen und die damals recht hemdsärmelige Auftragsvergabe führten allerdings auch dazu, dass solche Einzelwerke in Vergessenheit geraten konnten.

Bereits in wenigen Jahren werden die farbenprächtigen Fenster wieder öffentlich zugänglich sein. Schließlich wurde 2018 beschlossen die 1906 erbaute Friedhofskapelle nach Plänen des Herner Architekten Karl-Heinz Laboda zu einer Kolumbarien-Kapelle umzubauen. Noch in diesem Jahr soll das Gebäude außen hergerichtet werden. In den kommenden zwei Jahren folgen die Umbauarbeiten im Inneren, wobei insgesamt 824 Einzel- und 24 Doppelkolumbarien entstehen sollen. In diesem Zuge werden auch die Glasfenster gereinigt, restauriert und gesichert.

Im Nachlass des Künstlers finden sich noch Restbestände an Antikglas, die zur Verfügung gestellt werden könnten, damit die schon jetzt strahlenden Kunstwerke im Zuge des Umbaus wieder ihre alte Pracht zurückerhalten.