Passend zum sonnigen Wetter und zur Ferienzeit beginnen Ende Juli die Touren mit dem Cabriobus ab Rathaus und Hauptbahnhof. Möglich sind die Touren durch die Lockerungen beim Kontaktverbot und die Wiederaufnahme touristischer Aktivitäten, die durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt waren.

„Für alle, die gemütliche Ausflüge mögen, und sich über die Stadtgeschichte sowie die Zukunft Hernes informieren möchten, sind unsere beiden Touren genau das Richtige“, findet Projektleiterin Astrid Jordan (Stadtmarketing). Die Routen führen vorbei an bekannten und weniger bekannten Orten im Stadtgebiet. Unterhaltsam wird es auf jeden Fall, wenn Reiseleiter Jörg Höhfeld neben Fakten und historischen Begebenheiten auch die eine oder andere Anekdote erzählt. Die Zusammenarbeit zwischen Stadtmarketing und den Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten geht übrigens ins sechste Jahr.

Zur Sicherheit der Fahrgäste gelten Regeln zum Hygieneschutz, die die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie das Tragen eine Mund-Nasen-Schutzes vorsehen. Die Anzahl der Teilnehmer ist außerdem auf 40 begrenzt. Am Einstieg steht Desinfektionsmittel bereit, damit Fahrgäste sich die Hände vor der Fahrt desinfizieren können. Im Bus gilt ferner eine Einbahnstraßenregelung, um Begegnungen zu vermeiden. Die Online-Buchung ermöglicht es, nach der Fahrt Kontakt zu den Gästen aufzunehmen. Während der Fahrt dürfen auf dem Oberdeck die Masken abgenommen werden, sofern das Dach geöffnet ist und die Mindestabstände eingehalten werden.

Eine neue Tour durch den grünen Osten von Herne macht industrielle Vergangenheit und Strukturwandel erfahrbar. Der Bus startet am Rathaus zu einer rund zweistündigen Rundfahrt. Vorbei geht es am Rhein-Herne-Kanal, an den Siedlungen Teutoburgia und Constantin, der Akademie Mont-Cenis und den Flottmann-Hallen. Dazwischen gibt es insbesondere an den Stadtgrenzen zu Recklinghausen, Castrop-Rauxel und Bochum viel Grün zu sehen. „Ich war selber überrascht von den vielen Feldern, Reiterhöfen und grünen Räumen, die wir in und um Herne vorgefunden haben“, so Jordan.

Die Tour „Hernes Wilder Westen aus der Vogelperspektive“ beginnt am Hauptbahnhof Wanne-Eickel und erkundet gezielt das westliche Stadtgebiet. Im Stadtteil Röhlinghausen liegt der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets. Vorbei geht es an Denkmälern der Industriegeschichte wie der Zeche Hannover und Königsgrube, der Zeche Pluto Schacht Wilhelm, die als kleiner Bruder von Zollverein gehandelt wird, und der Künstlerzeche Unser Fritz 2/3. Mit dem Landschaftspark Hoheward, einem der größten Besuchermagneten im Emscher Landschaftspark, steuert der Bus ein Ziel außerhalb Hernes Stadtgrenzen an. „Die Überquerung von Emscher und Rhein-Herne-Kanal im Norden Hernes führt die Wasserlagen der Stadt vor Augen“, schildert Jordan.

Weitere Informationen:

www.herne-touren.de