Was legt man einem Freund des Mondpalastes unter den Weihnachtsbaum? Am besten eine Gute-Wünsche-Box, persönlich verpackt von Prinzipal Christian Stratmann. Das Überlebenspaket hilft mit Humor durch die theaterlose Zeit.



Die silberne Metallbox mit Herzchen enthält Ewigkeitsgutscheine für Komödien im Mondpalast oder im Revuepalast in Herten, ein historisches Programmheft, Süßigkeiten und Gebranntes. Was aber sind Ewigkeitsgutscheine und historische Programmhefte? Die Erklärung liefert Stratmann: „Ewigkeitsgutscheine behalten ihre Gültigkeit, solange es den Mondpalast oder den Revuepalast gibt – also noch eine Ewigkeit.“

Das Programmheft listet die meisten „nie gespielten Komödien und Shows“ in der Geschichte des Mondpalastes und des Revuepalastes auf. Das Heft wurde pünktlich zum letzten Lockdown fertig und nie benötigt. „Dieses Programmheft wird schon bald Sammlerwert haben – wie ein Fehldruck. Es ist meine Blaue Mauritius, scherzt Stratmann. Dazu gibt es einen Handkalender für 2021, milden Kräuterlikör und Gebäck von Bäcker Hermann Welp aus Essen in vier Geschmacksrichtungen.

Verkauft wird die Gute-Wünsche-Box nur in Verbindung mit einem Theater- oder Show-Gutschein ab 18,90 Euro pro Ticket. Die Ewigkeitsgutscheine kosten 40 Euro. Sie sind unbegrenzt gültig und garantieren Freunden guter Unterhaltung zum gewünschten Vorstellungstermin die jeweils besten verfügbaren Plätze. Auf Wunsch wird die Gute-Wünsche-Box geliefert – zum Aufpreis von 7,50 Euro.

Damit Freunde der beiden Theaterbühnen in Herne und Herten vom Besuch kommender(?) Komödien wenigstens träumen können, wurden alle Vorstellungstermine bis Ende März ins Netz gestellt. Plätze können reserviert werden. Bezahlt werden müssen die Tickets aber erst, wenn feststeht, dass die Vorstellungen auch tatsächlich stattfinden dürfen.

Wie die Gute-Wünsche-Box den Weg zum Käufer findet, erfahren Interessierte auf der Homepages des Mondpalastes oder unter der Telefonnummer 02325/588999.