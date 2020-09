Die Tanzgruppe Ensample sucht junge Menschen im Alter von 10 bis 14 und 14 bis 18 Jahren für zwei Projekte in den Herbstferien. Am Freitag, 9. Oktober, findet von 15 bis 18 Uhr einen Kennenlernen statt, die Probben folgen vom 10. bis zum 13. Oktober von 10 bis 15 Uhr. Am 14. Oktober folgt von 14 bis 18 Uhr eine Präsentation im öffentlichen Raum. Innerhalb des Stadtteillabors sollen der urbane Raum und der Ortsteil Wanne erkundet werden. Anschließend werden die Erfahrungen unter der Leitung der Choreografin Kama Frankl-Groß und des Tänzers Henning Schröder umgesetzt.

In dem Labor geht es um die Themen Freiheit, Mitbestimmung und Demokratie. Welche Freiheiten werden einem ermöglicht und was bedeutet Freiheit für die einzelne Person? Kama Frankl-Groß und Henning Schröder wollen diese Themen kreativ erforschen. Frankl-Groß möchte im Stadtteillabor mit den Jugendlichen gemeinsam den Stadtteil in Szene setzen. Die Projekte wenden sich an junge Tanzinteressierte ohne und mit Vorerfahrung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt ist der Verein Pottporus, Dorstener Straße 262. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail (r.steffen@ensample.de).