Neben der noch laufenden Ausstellung "Spuren 2" bieten die Flottmann-Hallen ihrem Publikum auch im März ein abwechslungsreiches Programm. Zu Beginn des Monats hat das Theater Kohlenpott einen Trick auf Lager.



Theater Kohlenpott: "Patricks Trick" (1. März um 18 Uhr, 2. und 3. März um 10 Uhr):

Das Theater Kohlenpott inszeniert "Patricks Trick" Von Theaterautor und Regisseur Kristo Sagor. Zur Handlung: Patick ist elf Jahre alt und hätte gerne einen großen Bruder, oder wenigstens einen kleinen Bruder. Als er ein Gespräch seiner Eltern belauscht, ahnt er, dass sein Wunsch wahr werden wird. Allerdings wird dieser Bruder wohl behindert zur Welt kommen und nicht sprechen können. Aber Patrick will seinem Bruder das Sprechen beibringen. Doch dafür braucht er Hilfe. Und so macht er sich auf den Weg und sucht die unterschiedlichsten Menschen auf: Zum Beispiel seinen Freund Valentin, einen kroatischen Boxer und einen Professor. Er erfährt, wie selbstverständlich man lernen kann, wenn man nur drängende Fragen hat.

Heger und Maurischat: "Eine geht noch" (10. März, 20 Uhr):

Mit einem Feuerwerk an Spitzen und Boshaftigkeiten zielen Heger und Maurischat gegenseitig ihre verbalen und musikalischen Pfeile in Kopf und Herz der jeweils anderen. Maurischat ist auf der Bühne von jener schlecht gelaunten Giftigkeit, bei der im Publikum einfach Freude aufkommen muss. Und bei Hegers nordischer Frohnatur ist man auch einfach mal froh, wenn sie nur Luft holt. Letztendlich trifft in diesem Programm die Großstadt auf die Provinz und damit Chanson auf Shanty, große Klappe auf Kleinhirn und Pils auf Prosecco. Das Programm ist eine Huldigung an viele Größen der Kleinkunst: Queen Bee, Malediva, Missfits und Duotica.

Theater Kohlenpott: "Ich bin Liebe" (13. März um 19 Uhr, 16. und 17. März um 11 Uhr):

Musikalisch wird es in dem Stück "Ich bin Liebe". Es geht um eine Band, die gerade ihr Konzert beendet. Es löst bei vielen Menschen große Gefühle – und ist doch nur ein Missverständnis. Denn die fünf Menschen, die gemeinsam Lieder über Liebe spielen haben über diese völlig unterschiedliche Ansichten. Und das war schon immer so in der Kunst. Ob Hohelied oder Minnesang, ob sterbender Schwan oder Eternal Flame – durch die ganze Musikgeschichte zieht sich das Entstehen und Vergehen von Liebe. Aus fünf Perspektiven auf das schönste und mysteriöseste aller Gefühle wird eine musikalische und temporeiche Untersuchung, eine Ballade und defintiv keine Antwort auf die Frage aller Fragen.

Moritz Neumeier: "Lustig" (18. März, 20 Uhr):

Moritz Neumeier gewann im vergangenen Jahr beim Wettbewerb "Tegtmeiers Erben" den Preis der Jury. Nun darf er auch sein Publikum in den Flottmann-Hallen überzeugen. Fakt ist: Das Leben ist selten lustig. In vielen Momenten ist es nervig, anstrengend, niederschmetternd, traurig, zermürbend, langweilig und manchmal sogar normal. Und aus genau diesen Momenten macht Moritz Neumeier Stand-Up-Comedy. Seine Vorbilder kommen aus den USA. Folgerichtig verzichtet er auf ein Versteckspiel hinter einer einstudierten Rolle. Spannend wird es vor allem dann, wenn Neumeier das Feld der politischen Korrektheit verlässt und mitunter zynisch die strukturelle Benachteiligung der Frau, den neuen Nationalismus und den plötzlichen Kindstod betrachtet. Und er stellt fest, dass im Zoo auf beiden Seiten des Geheges stets nur Affen unterwegs sind.

Lutz Jäkel: "Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg" (24. März, 18.30 Uhr):

Ja, es gab ein Syrien vor dem Krieg. Dieser begann 2011. Der Fotojournalist, Autor und Islamwissenschaftler bereiste das Land 20 Jahre lang bis zum Ausbruch der Demonstrationen und Aufstände. Dieses Land stellt er seinem Publikum näher vor. Das bunte und vielfältige Leben, prachtvolle Architektur, Straßenzüge, dichte Wälder – vieles ist seit dem Ausbruch des Krieges unwiederbringlich zerstört. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Hunderttausende haben ihr Leben verloren. Syrien ist zwar in den Medien präsent, aber doch ist wenig über das menschlich und kulturell so reiche Land bekannt.

3 DCLS: "Tridiculous" (27. März, 20 Uhr):

Urbane Straßenkunst trifft in "Tridiculous" auf klassische Techniken der Artistik und mixt daraus einen eigenen Stil zeitgenössischen Zirkus-Theaters. Das Programm feiert in den Flottmann-Hallen seine Premiere. Nachdem sie ihre enorme Vielseitigkeit bereits in zahlreichen Varietés und auf Galas gefragt war, stellen Rostyslav Hubaydulin, Semion Bazavlouk und Ihor Yakimenko ihr umfangreiches Repertoire zum ersten Male für eine 70-minütige Show zusammen.

Theater Kohlenpott: "Alles in Ordnung" (30. und 31. März um 10 Uhr):

"Alles in Ordnung" hat das Theater Kohlenpott bereits mehrfach in den Flottmann-Hallen gespielt. Zwei Brüder treffen aufeinander und damit das Chaos auf die Ordnung.