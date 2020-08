Eine besondere Ausstellung ist in diesen Wochen in den Flottmann-Hallen zu sehen. Zum Teil entstanden die Werke direkt hier und einige werden auch niemals an einem anderen Ort zu sehen sein.

„Teilweise sind die Arbeiten direkt hier entstanden. Die gab es vorher gar nicht, sie wurden extra für diesen Raum konzipiert“, sagte Jutta Laurinat, Ausstellungsleiterin der Flottmann-Hallen und Kuratorin der Ausstellung „Transparenz und Dichte“, die seit vergangenen Samstag im großen Ausstellungsraum der Flottmann-Hallen zu sehen ist.

Skulpturen, Plastiken und Bilder von zehn Künstlern sind bis Sonntag, 11. Oktober, zu sehen. Die Werke sind aus Holz, Keramik, Ton oder Metall. Philipp Röcker aus Düsseldorf hat sein Werk „Form oft the present Herne“ aus 700 Kilogramm Ton direkt in der Ausstellungshalle geschaffen. Alke Reehs „Flächen weiterdenken“ ist eine Konstruktion aus Stoffbahnen, „die sie genau auf diesen Raum zugeschnitten hat, also wird das Werk so nie wieder zu sehen sein“, so Laurinat.

Die Flottmann-Hallen arbeiten seit vielen Jahren mit dem Westdeutschen Künstlerbund zusammen. Ekkehard Neumann ist dessen Vorsitzender. Er freut sich über die unterschiedlichen Künstler, die für die Ausstellung gewonnen werden konnten. „Hier stellen sieben Mitglieder des Westdeutschen Künstlerbundes aus und drei Gäste. Wir versuchen bei allen Ausstellungen und Themenpräsentationen sowohl Mitglieder als auch möglichst jüngere Gäste einzuladen. Wir versuchen damit den Nachwuchs zu fördern“, so Neumann.

Ein Grund, in den Flottmann-Hallen eine Skulpturen-Ausstellung stattfinden zu lassen rührt daher, „dass viele Kollegen vom Westdeutschen Künstlerbund im Skulpturenpark an den Flottmann-Hallen Arbeiten präsentieren. Es soll also von innen nach außen und von außen nach innen eine Bewegung der Besucher“, so Neumann. Der Katalog zur Ausstellung wird am Donnerstag, 27. September, um 11 Uhr in den Flottmann-Hallen präsentiert. Während der Ausstellung gelten die Hygieneschutzvorschriften. Es dürfen daher auch nur maximal 45 Besuchende in die Ausstellung. Ein- und Ausgang liegen weit auseinander, sodass sich die Gäste nicht zu nahe kommen. Die Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, an Veranstaltungstagen bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.