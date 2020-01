Die Kirchengemeinde Bladenhorst-Zion verabschiedet am Sonntag, 19. Januar, ihren Pfarrer Michael Brandt. Der Gottesdienst in der Zionskirche an der Roonstraße 84 beginnt um 10.30 Uhr. Die Entpflichtung wird von Pfarrer Arnd Röbbelen geleitet. Dieser vertritt den Superintendenten Reiner Rimkus, der zeitgleich in Castrop-Rauxel Pfarrer Johannes Ditthardt einführt.

Nach rund elfjähriger Dienstzeit in Bladenhorst-Zion übernimmt Brandt am 1. März eine Pfarrstelle in der Evangelisch-Lutherischen Sankt-Jakobus-Kirchengemeinde in Minden. Der 57-Jährige hatte im vergangenen Sommer bekanntgegeben, dass er die Gemeinde Bladenhorst-Zion verlassen würde. Nun freut er sich auf einen Neuanfang in Ostwestfalen. Pfarrer Niels Nieborg hat den pfarramtlichen Dienst in Bladenhorst-Zion übernommen. Wie die Pfarrstelle von Michael Brandt besetzt wird, ist derzeit noch offen. Brandt war elf Jahre in der Gemeinde tätig. Foto: privat