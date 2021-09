Herne. In seinem bebilderten Vortrag über Berlin am Montag, 13. September, um 18.30 Uhr in der Volkshochschule im Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, lädt Dr. Stefan Roggenbuck dazu ein, die „Weltstadt im Wandel der Zeit“ kennenzulernen oder neu zu entdecken.

Seit dem Fall der Mauer hat sich in wohl kaum eine europäische Metropole so viel verändert wie Berlin.

Eine über Jahrzehnte geteilte Stadt wächst zusammen. Spektakuläre Bauprojekte wurden realisiert. Ganze Bevölkerungsgruppen gingen, andere kamen - vor allem Kunstschaffende aus aller Welt fühlen sich magisch angezogen.

Die Stadt versteht es, ihre ereignisreiche Geschichte und reiche Kultur ins rechte Licht zu setzen. Millionen Touristen strömen jährlich herbei und verwandeln einzelne Straßenzüge in Erlebniszonen. Doch auch soziale Probleme sind unübersehbar.

Der Lichtbildvortrag unternimmt von der Stadtmitte aus Expeditionen in den ehemaligen Westen und Osten.

