In den vergangenen Jahren haben die Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, das Emschertal-Museum, die VHS-Galerie und die Flottmann-Hallen gemeinsam Ausstellungen organisiert, die sich mit der Kunst unserer Stadt auseinandersetzten und zeitgleich in allen Ausstellungshäusern statt fanden. Das Konzept wird nun fortgeführt.

In den nächsten Jahren richten sich die Ausstellungen nach den Geburtenjahrgängen der Künstler, die mit Herne verbunden sind. „Spuren 2“, die zweite Ausstellung dieser Serie, stellt Künstler der Jahrgänge 1946 bis 1960 und ihre Werke vor. 62 Personen werden vorgestellt. Ihre Arbeit umfasst Malerei, Fotografie, Skulpturen, Zeichnungen, Mischtechniken und Objekte.

Die Eröffnung findet am Samstag, 15. Februar, um 17.30 Uhr in den Flottmann-Hallen statt. Bis zum 19. April wird die Ausstellung dort dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie an Tagen mit besonderen Veranstaltungen bis 20 Uhr zu sehen sein. Das Emschertalmuseum öffnet dienstags bis freitags von 10 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die VHS-Galerie öffnet montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr. In den Osterferien schließt die Ausstellung an den Freitagen bereits um 13 Uhr. Die Künstlerzeche öffnet mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr.