Aus der Not eine Tugend macht die Gemeinde der Lutherkirche. Da das Gotteshaus zu klein ist, bleibt es über Weihnachten geschlossen. Die Mitglieder der Gemeinde und alle anderen, die es hören wollen, erhalten dennoch eine Botschaft zu den Feiertagen.



An Heiligabend findet in der Lutherkirche in Herne-Süd kein Gottesdienst statt. Der Grund: Die Kirche ist zu klein, als dass man unter Corona-Bedingungen verantwortbar die Türen für die Gemeinde öffnen könnte. Aus diesem Grund produzierten Pfarrerin Birgitta Zeihe-Münstermann und ihre Mitarbeiter gemeinsam mit einem Team um Jonas Grote und Merlin Morzeck einen 20 Minuten langen Weihnachtsfilm. Dieser wird an Heiligabend um 12 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Petrusgemeinde, zu der die Lutherkirche gehört, auf der Homepage und auf der Facebookseite der Gemeinde zu sehen sein.

"Was den Menschen von den Gottesdiensten zu Weihnachten vertraut ist, das werden sie in diesem Film wiederfinden", sagt Birgitta Zeihe-Münstermann. Ob Weihnachtsgeschichte oder Lieder wie "Oh, du Fröhliche", ob Orgelspiel oder festlicher Weihnachts-Schmuck – wegen der Corona-Pandemie soll das Fest zur Geburt Jesu Christi keinesfalls ausfallen. "Wir kommen zu Ihnen", verspricht die Pfarrerin in einem Ankündigungs-Video, das schon auf der Facebookseite der Gemeinde zu sehen ist.

Darüber hinaus sind am 23. Dezember von 16 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr kleine Weihnachtstüten vor der Kirche an der Lutherstraße aufgehängt. Spaziergänger sind eingeladen vorbeizukommen und sich eine Tüte mitzunehmen.