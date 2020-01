Das Kleine Theater veranstaltet zum siebten Mal vom 23. bis zum 26. Januar das "Magic Weekend" für die ganze Familie. Mit von der Partie sind Alexander Merk, Charlie Martin, Till Frömmel und Marco Weissenberg.

Marco Weissenberg ist einer der jüngsten Profi-Magier Deutschlands und hat sich mit drei Darbietungen für die im nächsten Jahr stattfindenden Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst qualifiziert. Mit seiner neuen Show „Wunderkind“ geht er auf Tournee und verzaubert sein Publikum mit einer Mischung aus Comedy, Erzählkunst und Magie. Dabei erleben die Zuschauer unter anderem, wie sich der Magier in einen Superhelden verwandelt, den gefährlichsten Kartentrick der Welt zeigt und unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen lässt. Spätestens wenn er ein Polaroidfoto in der Zukunft macht und die Tricks aus seinem ersten Zauberkasten neu entdeckt, dürften die Zuschauer für einen Abend selbst zu Wunderkindern werden.

Am Samstag, 25. Januar, können kleine und große Gäste ab sechs Jahren um 17 Uhr im Kleinen Theater an der Neustraße 67 Zauberei hautnah erleben. Weissenberger präsentiert einen 50-minütigen Auszug aus seinem Programm. Um 20 Uhr kommen ältere Semester dann in den Genuss der kompletten Show.

Tickets für die Vorstellungen sind unter der Rufnummer 02323/911191 oder im Internet erhältlich: www.theaterherne.de