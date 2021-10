Aufgrund von Umbauarbeiten bittet das Kleine Theater Herne zu beachten, dass kein Kassendienst in der Zeit vom 20. Oktober 2021 bis einschließlich 29. Oktober 2021 statt findet. Selbstverständlich steht die Möglichkeit der Onlinebuchung unter KTH-Tickets zur Verfügung.

Die Erneuerungsphase an sich ist in dieser Woche gestartet. Foyer und Theatersaal sind abgespeckt und für die Verlegung der neuen elektrischen Anlage bereit. Für das Ensemble des KTH in der Neustraße bedeutet dies aber auch, dass nach Abschluss der Arbeiten Stellproben angesagt sind, um die Justage der Bühnenbeleuchtung zu ermöglichen. Danach erstrahlt das Kleinen Theater Herne in LED-Licht und ist damit mit nachhaltiger Beleuchtung und nachhaltigem Energiegebrauch für weitere Aufführungen gerüstet.