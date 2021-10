Am Samstag, 30. Oktober, bietet die VhAG Bogestra ihre nächste „Fototour in die Nacht“ an. Diesmal geht die Zeitreise mit dem Triebwagen 40, dem VhAG-Oldie aus dem Jahr 1968, durch Wanne-Eickel und Bochum.

Dabei haben alle Teilnehmer wieder viele Gelegenheiten, die mit Original-Zielschildern bestückte Bahn an verschiedenen, ausgewählten Stellen zu fotografieren. Das besondere Erlebnis mit der historischen Straßenbahn findet zwischen 19 Uhr und kurz nach Mitternacht statt.

Start- und Endpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Engelsburger Straße in Bochum. Die Fahrt kostet pro Person 39 Euro. Interessierte melden sich per E-Mail unter info@vhag-bogestra.de an. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Fahrten mit reduzierter Teilnehmerzahl statt. Die Teilnehmenden müssen aus der GGG-Gruppe (Geimpft, Genesen, Getestet) stammen. Der entsprechende Nachweis muss dabei sein und auf Verlangen vorgezeigt werden. Im Fahrzeug ist Maske (medizinische Maske oder FFP2/KN95) zu tragen. Es werden zu Fahrtbeginn die Kontaktdaten der Teilnehmenden erhoben. Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, die angebotenen Möglichkeiten der Hand-Desinfektion zu nutzen. Bei Veränderungen in der Pandemie-Situation ist es möglich, dass die Fahrt nicht stattfinden kann oder sich die Regeln für die Fahrgäste ändern.