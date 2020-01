Wer eine Erfolgsgeschichte neu schreibt, kann eigentlich nur verlieren. Wenn aber Menschen mit Behinderung "Ronaldo und Julia" neu interpretieren, gibt es nur Gewinner...

Die Kooperation zwischen der Wewole-Stiftung und dem Mondpalast wird fortgeführt. Am Samstag, 8. Februar, um 15 Uhr und am folgenden Tag um 11 Uhr führen erneut Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen eine ganz andere Version des Stückes „Ronaldo und Julia“ auf.

15 Menschen mit Behinderungen und Schauspieler des Volkstheaters entwickelten die Kultkomödie um die Liebe zwischen der Borussin Julia und dem Schalker Ronaldo im vergangenen Jahr zu einer neuen Version, die etwa 45 Minuten lang ist. Vier Monate probten sie gemeinsam mit Intendant Thomas Rech und Schauspielerin Anja Balzer. Im Mai folgte die Premiere auf der Bühne.

Schon damals einigten sich Rochus Wellenbrock, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, und Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann auf eine Wiederholung. Stratmann: „Mit dieser Aufführung stellen wir gemeinsam Menschen mit Behinderungen dahin, wo sie hingehören, nämlich mitten in unsere Gesellschaft.“ Übrigens: Die Originalversion von "Ronaldo und Julia" leitete vor fast 16 Jahren die Erfolgsgeschichte des Volkstheaters ein.

Tickets gibt es unter der Telefonnummer 02325/588999 oder online:

mondpalast.com