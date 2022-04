Die Autobahn Westfalen schreddert und verlädt in der Gehölzpflegesaison geschnittene Bäume und Sträucher an der A2 bei Gelsenkirchen-Buer. Deswegen kommt es in zwei Nächten (6. und 7. April) zu Sperrungen.

Gelsenkirchen. Die Ausfahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Hannover wird in der Nacht vom Mittwoch, 6. ab 20 Uhr auf Donnerstag, 7. April, bis 5 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung führt mit dem roten Punkt zur Anschlussstelle Herten und von dort zur Anschlussstelle Gelsenkirchen-Buer.

Die Auffahrt der Anschlussstelle in Richtung Hannover wird dann in der Nacht von Donnerstag, 7. ab 20 Uhr auf Freitag, 8. April, bis 5 Uhr gesperrt. Hier führt die Umleitung mit dem Roten Punkt auf die A2 Richtung Oberhausen bis Essen-Gladbeck, wo die Verkehrsteilnehmer zurück in Fahrtrichtung Hannover geführt werden.

Rettungskräfte können die Anschlussstellen trotz der Sperrungen jederzeit passieren.