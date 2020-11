Haranni wieder ganz vorn:

Im letzten Schuljahr wurde das Haranni Gymnasium als aktivste Matheschule auf realmath ausgezeichnet. Insgesamt 2 Millionen 271 Tausend und 629 Punkte erzielten die Schüler und Schülerinnen im Laufe des Schuljahres. Punkte bekommen all diejenigen, die Matheaufgaben korrekt lösen. Liegt man falsch, gibt es Abzüge. Natürlich ging es in diesem Jahr weiter und nachdem das Schuljahr noch keine 4 Monate alt ist haben die Harannis schon wieder über 1 Million Punkte auf dem Konto und einen Riesenvorsprung auf den Zweitplazierten aus Bayern.

Zahlenrätsel zur Punktermittlung:

Wie viele Punkte es (gerundet auf 100 Tausend) sind, können Sie mit einem einfachen Zahlenrätsel herausbekommen, denn auf realmath geht es schließlich um Mathematik. Also: "Addiert man zum Ergebnis des Zweitplazierten 800 Tausend Punkte, so erhält man die dreifache Menge der Punkte, die das Haranni-Gymnasium auf der Habenseite hat." Dabei wurden alle Werte auf 100 Tausender gerundet.

Viele Wege führen zum Ziel

Man kann es mit Probieren versuchen oder mit dem Aufstellen einer linearen Gleichung mit einer Unbekannten, vielleicht haben Sie einen ganz eigenen Lösungsweg. Wer es nicht herausbekommt, kann hier: (Highscore Schulen) nachschauen. Aber beeilen Sie sich, denn die Punkte verändern sich von Tag zu Tag und dann stimmt das Rätsel natürlich nicht mehr.

Titelverteidigung:

Für die Harannis ist das Ziel die Titelverteidigung. Sie sind auf einem guten Weg und wir drücken die Daumen, dass es am Ende des Schuljahres wieder heißt: Haranni-Gymnasium aktivste Schule auf realmath.

Nähere Informationen zum Haranni-Gymnasium bekommen Sie auf der Homepage: Haranni-Gymnasium.