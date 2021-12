Herne. Ab dem 3. Januar können Herner Bürger in der Caritas-Teststelle in Herne-Sodingen wieder kostenlose Corona-Schnelltests in Anspruch nehmen. Die Tests werden von speziell geschultem Personal durchgeführt. Die Teststelle befindet sich weiterhin im Gebäudekomplex vor der Akademie (Gebäudeseite - rechts neben dem Eingang zu kraft PLUS).

Interessierte können die Teststelle ohne Termin aufsuchen. Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor und wird per Ausdruck eines Nachweises mitgeteilt oder digital auf das Handy übermittelt.

Testungen finden zu folgenden Zeiten statt: Montags bis Samstags zwischen 9 und 18 Uhr.