Freitag! Wieder ist Zeit für neue Fotos aus der Lokalkompass-Community auf unserer Newswall am Limbecker Platz in Essen! Das bedeutet: Fünf neue Schnappschüsse werden ab sofort auf Deutschlands größtem Medien-Bildschirm präsentiert – allerdings mit Einschränkung.

Ihr seid natürlich auch eingeladen, euch die imposante Darstellung vor Ort anzusehen. Aber bitte beachtet die Hygiene-Vorschriften und Sicherheitsabstände. Wir können darauf hoffen, dass viele Menschen eure Bilder an der großen Newswall sehen werden.

Tipps und Infos

→ Querformat: Das muss einfach. Das Seitenverhältnis ist ca. 6:1, den finalen Ausschnitt wählt die Redaktion.

→ Auflösung: Hier kann ich keinen Wert angeben. Je mehr Pixel, desto besser.

→ Schnappschuss: Wenn ihr das Bild als Schnappschuss anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch gefunden wird. Ein Bild geht in einer großen Bilderstrecke manchmal unter.

Weitere Foto-Aktionen im Lokalkompass:

Wenn ihr tolle Bilder im Portal entdeckt – lasst es uns wissen und schickt uns den Link an service@lokalkompass.de oder per PN. Herzlichen Glückwunsch an die Fotograf*innen.

Eines von fünf Community-Bildern, die wir in dieser Woche auf der Newswall in Essen zeigen, stammt von Klaus Fröhlich aus Velbert.

Foto: Klaus Fröhlich

hochgeladen von Jens Steinmann

Kleiner Kohlweißling [Pieris rapae] ...

Das fliegende Auge/ErinPark/Castrop/Rauxel

Bergwärts

noch alle DOSEN im Schrank ???