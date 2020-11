Einladung zum etwas anderen Tag der offenen Tür

Anfang Dezember gibt es in jedem Jahr in den weiterführenden Schulen von Herne für Grundschülerinnen und -schüler die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von den Schulen zu machen. In diesem Jahr ist vieles anders und daher kann der Tag der offenen Tür auch am Haranni-Gymnasium nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch gibt es die Möglichkeit, die Schule kennenzulernen und ein wenig Schulluft zu schnuppern.

Am 4. Dezember fällt der Startschuss:

Ab dem 4.12.2020 sind die digitalen Türen des Haranni-Gymnasiums geöffnet, so dass interessierte Schüler und Schülerinnen mit ihren Eltern in Ruhe von zu Hause aus Eindrücke des Schullebens erfahren können. Einzelne Fächer stellen sich ebenso vor, wie die unterschiedlichsten Angebote außerhalb des Unterrichts und natürlich auch alle Facetten des Ganztags. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Tablet-Profil des Haranni-Gymnasiums und natürlich bleibt auch die Schulleitung nicht außen vor.

Homepage: Wir leben Schule

Sie finden dieses Angebot ab dem 4. Dezember 2020 auf der Homepage des Haranni-Gymnasiums: Homepage Haranni-Gymnasium unter der Rubrik "Wir leben Schule".

INFO-Hotline:

Des Weiteren besteht die Möglichkeit am 04.12.2020 von 14:00 - 19:00 Uhr bei der extra hierzu eingerichteten "Info-Holine: Sie fragen, wir antworten" all das zu erfragen, was noch offen ist. Sie erreichen die Schule während dieser Zeit telefonisch unter 16-2211 und 16-4190 und werden vom Sekretariat aus an die einzelnen Ansprechpartner/innen – Herr Dr. Wroblewski (Erprobungsstufenkoordinator/Tabletbeauftragter), Frau Beckschulte (Ganztagskoordinatorin), Frau Mindt (stellvertretende Schulleiterin) und Frau Nowak (Schulleiterin) weitergeleitet.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per Mail oder die Absprache zu einem individuellen Termin finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Schule: Homepage.