So früh wie noch nie konnten sich Chefarzt Valentin Menke und sein Team der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Hospitals St. Anna über die 500. Geburt eines Jahres freuen. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni erblickte die Frieda das Licht der Welt.

Und das kleine Mädchen war richtig schnell: Eine Viertelstunde nach Mitternacht kamen die werdenden Eltern im Krankenhaus an, nur 15 Minuten später war Frieda ein Teil der Familie. Sie war bei der Geburt 56 Zentimeter groß und wog 3625 Gramm. Vater Christian Hoppe konnte seine Frau Anja mit Mundschutz in den Kreissaal begleiten. Der ältere Bruder Felix wartete währenddessen zu Hause bei der Familie auf seine Eltern und sein neues Schwesterchen.

Mit der 500. Geburt bereits im Juni setzt das Hospital den positiven Trend der vergangenen Jahre fort. Seit 2014 steigen die Geburtenzahlen kontinuierlich. 2019 waren zum ersten Mal mehr als 1000 Babys im Krankenhaus geboren worden.