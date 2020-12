Die Postkarten-Aktion „Schick mir ein Lächeln“ des städtischen Inklusionsbüros soll Senioren in Pflegeeinrichtungen eine Freude bereiten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese in den Pflegeeinrichtungen einsam.

Im Rahmen der Aktion können Bürger den älteren Menschen eine oder mehrere möglichst bunte Weihnachtspostkarten schicken und ihnen so ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf den Karten können ein paar aufmunternde Zeilen, lustige Begebenheiten, Witze, gemalte Bilder, fröhliche Motive oder nette kurze Geschichten stehen. Die Postkarten können Interessierte an das städtische Inklusionsbüro unter folgender Adresse schicken: Stadt Herne, Fachbereich Soziales Inklusionsbüro, Postfach 101820, 44621 Herne.

Die Karten können auch an den Pforten der Rathäuser am Friedrich-Ebert-Platz 2 und an der Rathausstraße 6 sowie an der Pforte des WEZ, Hauptstraße 241, abgegeben werden. Bis Montag, 21. Dezember, sollten die Postkarten im Inklusionsbüro sein, damit die Karten spätestens an Heiligabend in den Pflegeeinrichtungen ankommen. Das Inklusionsbüro leitet die Karten weiter an die Pflegeeinrichtungen, die sich an der Aktion beteiligen.