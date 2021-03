Mitmachen und abstimmen! Bei unserer Mitmachaktion "Dein Lieblingsfoto" könnt ihr entscheiden, welches Communityfoto auf unserem Instagram Kanal Lokalkompass gepostet wird.

Die Lokalkompass-Community besteht aus vielen sehr guten (Hobby-)FotografInnen, die sich hier ein Publikum aufbauen und nette Kontakte knüpfen. Unseren rund 3.500 Followern auf unserem Instagram Kanal haben wir schon viele von euren schönsten Bildern gezeigt. Die Mitmach-Aktion "Dein Lieblingsfoto" lässt euch ab sofort darüber mitentscheiden, welches Lieblingsbild wir auf unserem Kanal besonders hervorheben. Welches Foto gehört unbedingt auf unseren Instagram-Kanal?

Und so geht's!

Wir schlagen euch fünf Community-Fotos vor. Ihr stimmt ab, welches Foto auf unserem Instagram-Kanal erscheinen wird. Jede Woche habt ihr bis Donnerstag, 12.00 Uhr Zeit, um eurer Wahl zu treffen und abzustimmen. Das Gewinnerfoto wird dann am Freitagabend auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Am Donnerstag werden wir den Gewinner hier in den Kommentaren bekanntgeben.

Diese fünf Fotos stehen in dieser Woche zur Auswahl:

Don't be afraid of the Dark

Futtersuche

Stadtleuchten

Moin, moin Dortmund!

Wolkenflug

Welches LK-Foto sollen wir auf Instagram posten?

Wie kann ich in die Auswahl kommen?

Registriert euch als BürgerreporterIn und ladet euer Foto als Schnappschuss hoch. Die LK-Redaktion wählt aus allen in der letzten Woche veröffentlichten Schnappschüssen fünf aus, die zur Abstimmung stehen. Wir freuen uns auch über Nominierungen per PN oder Mail an service@lokalkompass.de. Viel Spaß beim Mitmachen!