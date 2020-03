Bürgerreporter Bernfried Obst hat mit diesem Bild eines Londoner Wochenmarktes unseren aktuellen Online-Fotowettbewerb gewonnen. Das Foto mit dem Titel "London" überzeugte unsere Jury. "Es zeigt eindrucksvoll die Frische und Vielfalt, die typisch für einen (guten) Wochenmarkt ist. Da bekommt man sogleich Lust auf einen Bummel und auf leckeres Gemüse", so die Jury.



Immer samstags finden Sie im Lokalkompass einen neuen spielerischen Fotowettbewerb, bei dem sich Hobby-Fotografen einer neuen Herausforderung stellen. Mitmachen ist kostenlos und kein großer Aufwand. Die Siegerfotos werden in der Heimat-Ausgabe Ihres Anzeigenblattes veröffentlicht und in vielen anderen Städten auch.