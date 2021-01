Älterwerden kann man sich nicht aussuchen. Es passiert unweigerlich. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich viele Menschen dagegen wehren. Dabei hat das Alter auch viele Vorzüge gegenüber jungen Jahren.

Zum Alter haben wir in Deutschland ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits gilt ein hohes Alter als erstrebenswert. Man spricht bei hochbetagten Menschen auch von einem "ehrwürdigen" Alter. Wir ehren und bewundern sehr alte Menschen; vor ihrer Lebenserfahrung haben wir großen Respekt. Andererseits wehren wir uns gegen das Älterwerden. Hautkrems, Zeitschriftencover, Popstars, Unterwäschemodels und Spitzensportler ermahnen uns, dass wir jung, faltenlos und ständig mit Erfolgreichsein beschäftigt sein sollten. Die Zeichen des Älterwerdens, graue Haare und Fältchen, verbergen wir nach Leibeskräften.

Dabei gibt es viele Gründe, nicht ewig 23 Jahre alt sein zu wollen. Zum Beispiel: Je älter wir werden, desto gefestigter sind unsere Persönlichkeit und unsere Überzeugungen. Ältere Menschen wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn. Was andere von uns denken, ist uns nicht mehr so wichtig wie früher. Was uns früher noch schlaflose Nächte bereitet hat, können wir in älteren Jahren gelassener sehen. Außerdem profitieren wir von unserer Lebenserfahrung, können Entscheidungen mit Weitsicht und Ruhe treffen. Nicht umsonst gibt es für das Amt des Bundespräsidenten ein Mindestalter von 40 Jahren; der jüngste war mit 51 Christian Wulff.

Frage der Woche: Welche Vorteile hat das Alter gegenüber der Jugend? Was genießt ihr am Älterwerden?