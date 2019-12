Weihnachten ist vorbei, das Jahr dauert nur noch wenige Tage. In dieser besonderen Zeit, man nennt sie auch die Zeit "zwischen den Jahren", ist vielerorts nicht besonders viel los. Durchatmen, zur Ruhe kommen, Urlaub – was macht ihr Zwischen den Jahren?

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr – je nach Brauchtum dauert sie unterschiedlich lang. Zwölf war etwa die Zahl der sogenannten "Rauhnächte" ("Innernächte", "Glöckelnächte"). Die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar hatte in europäischen Regionen vielleicht schon seit heidnischen Zeiten wichtige Bedeutungen für die Menschen, weil sich der Sage nach etwa das Wetter des kommenden Jahres hier bereits "zusammenbraute". Abergläubige Menschen begingen die Zeit mit Fasten und Gebeten, um nicht dunklen Mächten anheim zu fallen. Aber auch im alten ägyptischen Kalender kannte man einen Überhang an Tagen, der nach 12 Monaten à 30 Tage ans Jahresende gehängt wurde.

So ist Zwischen den Jahren heute nach wie vor eine feste Redewendung, mit der viele Menschen Bräuche und Gewohnheiten verbinden. Wie ist es bei euch? Was liegt bei euch Zwischen den Jahren an? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.