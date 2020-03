Von einer Herausforderung für jeden Einzelnen sprach Armin Laschet am Freitag, 13. März, aus dem Düsseldorfer Landtag. Covid-19 wird unser Leben in den kommenden Wochen und Monaten permanent begleiten, in vielerlei Hinsicht auch bestimmen. Wie gehen wir damit um?

Ruhig und besonnen betrachtet ist mittlerweile auch in NRW von einem Ausnahmezustand zu sprechen. Schon jetzt, obwohl am gestrigen Samstag noch viele Geschäfte geöffnet hatten und sich bei gutem Wetter Menschen ganz normal auf den Straßen zeigten. Die Maßnahmen, die Verwaltung und Politik jetzt getroffen haben (und wahrscheinlich noch treffen werden), sind für die meisten nie gekannte Einschränkungen ihrer gewohnten Freiheit. Das öffentliche Leben: Immer mehr werden wir uns davon verabschieden müssen. Aber auch im privaten Bereich, so empfehlen ExpertInnen durch die Bank, müssen wir uns einschränken, um die Sterblichkeitsrate so gering wie möglich zu halten.

Das bedeutet für uns alle: Drinnen bleiben, so es denn irgendwie machbar ist. Nach Italien wird auch Spanien eine Art Ausgangssperre verhängen. Raus darf nur, wer einen dringenden Grund hat. Unabhängig davon, ob das auch in Deutschland kommen wird, sollte jedem klar sein: Solche Maßnahmen werden nicht ohne Grund ergriffen, sie sollen dazu beitragen viele Menschenleben zu retten.

Wie lässt es sich unter diesen Umständen leben? Erzählt mal: Wie organisiert ihr euer Arbeits- und Privatleben? Was fällt euch dabei besonders schwer? Habt ihr vielleicht Tipps, wie man es in den eigenen vier Wänden gut aushalten kann?