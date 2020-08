Im Kampf gegen Corona waren wir im Mai und Juni auf einem guten Weg. Die Schutzmaßnahmen zeigten Wirkung. Der Tiefpunkt: Mitte Mai, als weniger als 5000 Menschen an Covid-19 erkrankt waren. Jetzt steigen die Fallzahlen. Wie vorsichtig sind wir noch?

Der Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück steht als Symbol für die drohende Gefahr einer exponentiellen Verbreitung des Virus'. Rund 2000 Mitarbeiter aus dem Umfeld des Schlachthofs infizierten sich, die Reproduktionszahl stieg zwischenzeitlich laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf einen Wert nahe drei. Dieser Wert "R" gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. (Ausführlicher Erklärung zur Reproduktionszahl hier.)

In der Folge von Rheda-Wiedenbrück folgte im gesamten Landkreis wieder eine Verschärfung der Vorschriften. Mit Erfolg. Anfang Juli ging die Zahl der Erkrankungen wieder zurück, seit Mitte Juli darf Tönnies wieder schlachten.

Fallzahlen steigen wieder

Doch jetzt, kurz bevor die Schulen wieder öffnen, melden das RKI und andere Instanzen wieder eine andere Entwicklung. Die Fallzahlen steigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche gegeben hat. In NRW sind das nach Stand vom 6. August immerhin 12,5 und somit knapp drei mehr im Vergleich zur Vorwoche. Spätestens, wenn der Wert 50 erreicht, ist wieder Schluss mit Biergarten, Freibad und Eisdiele. Darauf hatten sich Bund und Länder schon im Mai geeinigt.

Die Vorsichtsmaßnahmen gelten weiterhin, sollen das Leben für alle sicherer machen. In der Verordnung des Landes NRW heißt es nach wie vor: "Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sichim öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt." Dazu gehören der Mindestabstand, die Begrenzung von Menschengruppen, die Maskenpflicht.

Wie gut halten wir uns derzeit daran? Was ist euer Eindruck, wenn ihr auf der Straße, in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr unterwegs seid? Habt ihr Sorge, dass es zu weiteren großen Einschränkungen kommen wird? Oder glaubt ihr, dass sich die meisten Menschen an die Regeln halten? Wir freuen uns über eure Kommentare und auch über eine Teilnahme bei unserer Umfrage.

Wie gut werden die Corona-Maßnahmen eingehalten?