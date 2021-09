Herne. Persönlich, direkt und auf Augenhöhe: So funktioniert das Prinzip der Patenschaften. Hilfesuchende treffen auf Erfahrene, die mit ihnen gemeinsam die Hürden nehmen und sie so fit machen für die selbstständige Problemlösung. Ein neues Projekt des interkulturellen Trägers PLANB Ruhr sucht neue Paten, die Jugendliche mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrungen unterstützen wollen.

Das Projekt wendet sich konkret an Jugendliche mit Migrations- oder Fluchtgeschichte im Alter von 14 bis 25 Jahren.

„Integration ist ein mühsamer Prozess, der Kraft und Zeit benötigt und deshalb unterstützt werden muss“, weiß Projektleiterin Jessica Ntomono. „Eine helfende Hand kann auf diesem Weg ganz entscheidend motivieren und unterstützen.“

Auf der Agenda des Projekts stehen neben Lernförderung, Sprachtraining, Prüfungsvorbereitung und fächerbezogenen Lernstoffen auch gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ausflüge oder Exkursionen. Das Projektteam unterstützt die Jugendlichen professionell in allen persönlichen Angelegenheiten. Die Eltern werden von Beginn an in die Projektumsetzung einbezogen und in regelmäßigen Workshops informiert.

Darüber hinaus gibt das Projekt allen Beteiligten die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, interkulturelle Freundschaften aufzubauen und neue Erfahrungen zu sammeln.

Wer helfen möchte oder selbst Unterstützung braucht, kann sich bei Jessica Ornely Ntomono unter Tel. 01523/3546995 oder unter patenschaften-herne@planb-ruhr.de melden.