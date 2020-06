Seit 11 Wochen, genau genommen seit Ostersamstag steht das Haranni-Gymnasium an der Spitze der aktivsten Matheschulen aus ganz Deutschland auf der Lernplattform "realmath". Mittlerweile haben die Harannis über 2 Millionen Punkte eingefahren.

Zum ersten Mal Platz 1 am Ostersamstag

Corona und Homeschooling haben es möglich gemacht. Nachdem die Harannis am Ostersamstag den ersten Platz auf der Lernplattform "realmath" erreicht hatten, ließen sie ihn sich bis zu den Sommerferien nicht mehr nehmen. Das war ein hartes Stück Arbeit, denn zunächst lag der 1. Platz weit entfernt, über 700 000 Punkte trennten das Haranni-Gymnasium vom Erstplatzierten, als man auf dem 7. Platz mit nicht ganz 200 000 Punkten ins Homeschooling ging. Platz für Platz wurde durch Mathematik erkämpft. dabei waren die Klassen 5b, 6b und 6c die fließigsten Punktesammler.

Ausbau des Vorsprungs

Woche für Woche wurde der Vorsprung durch fleißiges Lösen von Matheaufgaben ausgebaut. Dabei wurde unter anderem Kopfrechnen trainiert, der Umgang mit negativen Zahlen eingeübt, es wurden jede Menge Gleichungen gelöst und die Grundlagen der Geometrie geschult. Mit Eintritt in die Sommerferien waren es unglaubliche 551 000 Punkte Vorsprung auf den Zweiplazierten aus Bayern.

Sprung in die Bestenliste

Es gibt noch ein letztes Ziel in diesem Schuljahr und das ist der Einzug in die Bestenliste als Spitzenreiter. Bayern bekommt später Ferien als NRW und so kann der Zweitplatzierte noch einmal loslegen, während das Haranni in die Ferien geht. Aber schon in den Osterferien haben die Schüler und Schülerinnen des Haranni-Gymnasiums gezeigt, dass man auch in den Ferien Spaß an Mathe haben kann. Ganz nebenbei wird man auch noch besser.

Noch mehr zum Haranni-Gymnasium finden Sie auf der Homepage: Haranni-Gymnasium