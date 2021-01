Harannis radeln um die Welt:

Unter diesem Leitspruch versuchten die Schüler*innen und auch die Kolleg*innen des Haranni-Gymnasiums durch mehr Abstand, dem Corona-Virus ein wenig die Stirn zu bieten. Denn durch Zurücklegen des Schulwegs per Fahrrad sollte dazu beigetragen werden, zum einen auf dem eigenen Schulweg einen größmöglichen Abstand zu anderen zu wahren und zum anderen das Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verringern. Insgesamt 40.000 km, also einmal um die Welt wurden ins Visier genommen. Besonders in den Wintermonaten musste dazu der innere Schweinehund besiegt werden. Ganz nebenbei sorgen diejenigen, die bei dieser Aktion auf eine Autofahrt verzichten auch noch für ein besseres Klima.

Corona stoppt die Weiterfahrt:

Durch den Lockdown und die Schulschließungen wurde die Fahrt der Harannis abrupt gestoppt. Immerhin waren zu diesem Zeitpunkt schon fast 4.000 km, also 10% der Strecke zurückgelegt. Sie können es sich aussuchen, je nachdem in welche Richtung man startet, wären die Harannis jetzt zum Beispiel in Grönland oder in Afrika.

zur besseren Vorstellung des Vorhabens und der bisher zurückgelegten Strecke hat Carmen Eckhard diese Grafik mit Hilfe von Marble Virtual Globe 2.2.0 erstellt

Foto: Carmen Eckhard

hochgeladen von Z. Rensche

Es geht weiter:

Seit letzter Woche ist es nun beschlossene Sache: "Das Haranni radelt weiter um die Welt". Sobald die Schüler*innen wieder in die Schule gehen, wird die Aktion fortgesetzt. Dann heißt es erneut, den inneren Schweinhund besiegen, um gemäß dem Motto der Stadt Herne: "Corona ist ernst, Disziplin ist einfach!" dazu beizutragen, dass Abstände besser eingehalten werden können.

