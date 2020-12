Oberbürgermeister Frank Dudda ehrte zum Internationalen Tag des Ehrenamtes Johanna Dzielak (84) und Friedrich Hoppe (89). Sie sind zwei von rund 40000 Hernern, die sich ehrenamtlich engagieren.

Die beiden Senioren wurden stellvertretend für die Menschen geehrt, die in diesem Jahr nicht persönlich ausgezeichnet werden konnten. Sie bekamen vom Oberbürgermeister die Ehrennadel der Stadt überreicht. Wegen der Corona-Pandemie musste auf eine große Feier verzichtet werden. Dudda zeigte sich von der Lebensleistung der beiden Herner beeindruckt: „Ihr Engagement ist beispielhaft. Machen Sie weiter so!“

Johanna Dzielak engagiert sich seit Jahrzehnten für Kinder und Erwachsene in Not. Neben ihren fünf leiblichen Kindern adoptierte sie gemeinsam mit ihrem Mann zwei Waisenjungen aus Korea. Dazu half sie vielen Kindern aus dem Evangelischen Kinderheim. Helfen war ihr immer schon ein Bedürfnis. „Ich habe die Hilfe wiedergeben wollen, die mir in meiner Kindheit gegeben wurde“, betonte die 84-Jährige.

Friedrich Hoppe ist seit frühester Jugend Mitglied der Feuerwehr. Er war erst in der Freiwilligen Feuerwehr, dann in der Berufsfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt er bis heute, zum Beispiel als Koch bei Großübungen. „Ich fühle mich den Kollegen weiterhin verbunden.“ Schade fände er nur, dass der Chor der Ehrenabteilung, in dem er noch heute mitsingt, Nachwuchssorgen habe. „Es gibt keine Tenöre mehr bei der Freiwilligen Feuerwehr“, so Hoppe bedauernd.