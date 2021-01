Die Corona-Maßnahmen dauern an, Deutschland bis mindestens Ende Januar weitestgehend zu Hause. Was danach kommt, ist nicht sicher. Der Winter ist für viele Menschen hart. Doch man darf hoffen, dass ein Ende in Sicht ist. Worauf freut ihr euch am meisten?

Kein Treffen mit Freunden und Verwandten. kein Vereinssport. Keine Konzerte. Kein Kino. Kein Essen außer Haus. Keine Party. Kein Gottesdienst. Nichts, was sonst vielleicht ganz normal wäre. Deutschland begegnet den hohen Fallzahlen mit nie dagewesenen Einschränkungen, die für alle Teile der Gesellschaft Opfer bedeuten. Aber diese Zeit wird vorüber gehen, dank der Impfstoffe sogar vielleicht bald schon. Nach und nach werden dann die Corona-Maßnahmen gelockert werden und so etwas wie unser gewohntes Leben wieder möglich sein.

Der erste Tag nach Corona

Und dann? Lasst uns für die heutige Frage der Woche mal träumen und Folgendes annehmen: Nach einem langen und heilsamen Schlaf erwacht ihr eines sommerlichen Morgens in eurem Bett. Ihr fühlt euch, als hättet ihr ewig geschlafen und seid topfit. Ein Blick in euer Anzeigenblatt verrät euch: Corona ist vorbei, keine Einschränkungen mehr!

Wie verbringt ihr euren ersten Tag nach Corona? Was hat euch in der Corona-Krise am meisten gefehlt? Was ist jetzt trotzdem anders als vor der Krise? Ich bin auf eure Kommentare gespannt.