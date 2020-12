Silvester

2020, das Jahr ist fast vorbei und wieder wünschen wir uns Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Aber ist es auch so ein Jahr, wie die vielen vergangenen Jahre, die wir stets erneut erleben durften?

Nein, dieser Jahreswechsel beinhaltet eine hohe Erwartung.

Ja, wir wünschen uns wieder Gesundheit, Glück und Zufriedenheit aber vielleicht nicht mehr aus einer in die Jahre gekommenen Selbstverständlichkeit – nein, wir wünschen uns zu diesem Jahreswechsel ein Leben zurück zu den liebgewordenen Selbstverständlichkeiten die unser Leben geprägt haben und das könnte auch bedeuten das wir wieder bewusster die uns zur Verfügung stehende Zeit nutzen und genießen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen

ein gesundes, glückliches und zufriedenes Neues Jahr.