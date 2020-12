Kontaktgrenzen, Besuchseinschränkungen, keine Weihnachtsfeier, kein Weihnachtsmarkt – alles, was den Advent warm, freundlich, hell macht, fällt in diesem Jahr weg. Auch im Evangelischen Krankenhaus, das sonst im Dezember ein prall gefülltes Veranstaltungsprogramm hat, um Patienten und Mitarbeiter auf den Jahresausklang einzustimmen, weist nur die vorweihnachtliche Dekoration auf das bevorstehende Fest hin.



Das alles war Seelsorgerin Katharina Henke zu wenig. Erst recht in einem Jahr wie diesem, das für viele ein Leben und Arbeiten im Ausnahmezustand bedeutet. Deshalb initiierte sie den „Lebendigen Adventskalender“.

Überall im Evangelischen Krankenhaus verteilt gibt es in diesen Tagen Zahlen, die darauf hindeuten, dass an dieser Stelle ein Törchen geöffnet wird. Diese Zahlen hängen an den Türen zu den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen – von der Betriebstechnik bis zu den Stationen und Sprechstunden, von der Cafeteria bis zum Labor. Tag für Tag geht die Seelsorgerin durch das Haus, sucht die Beschäftigten vor Ort in ihren Bereichen auf und entführt sie für eine Viertelstunde aus ihrem Alltag in die Vorweihnachtszeit. Es gibt Geschichten, Plätzchen, ein gemeinsames Gebet. Dabei haben alle Besuche eines gemeinsam: Sie sagen den Menschen danke für ihr Da-Sein.