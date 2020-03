Die Aufforderung dem Stillstand durch Corona eine kleine positive Seite abzugewinnen und unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" das Haranni-Gymnasium zur aktivsten Schule auf der Lernplattform realmath zu machen, hat am Samstag für weitere 27.000 Punkte gesorgt, damit wurde der nächste Konkurrent überholt und die Schule auf den 5. Platz gebracht.

Jetzt wird es richtig schwer, denn die Schule vor den Harannis hat über 200.000 Punkte mehr. Da heißt es, Rechnen was das Zeug hält. Es wäre schön, wenn auch noch mehr Schüler und Schülerinnen sich beteiligen würden!

Ein Tipp an die Schüler und Schülerinnen: Auch eure Eltern und Großeltern können Punkte für die Schule sammeln, vielleicht in einem kleinen Wettbewerb gegeneinander. Wer schafft mehr Kopfrechenaufgaben in 3 Minuten. Weiter geht's: Gemeinsam sind wir stark!