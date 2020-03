Es ist mal wieder Zeit für einen Zwischenstand, denn die Haranni-Schüler sammeln weiter Punkte durch Matheaufgaben. Am letzten Wochenende wurde der schulinterne Rekord aus dem Schuljahr 2017/18 geknackt und mittlerweile hat man über 370 000 stolze Punkte auf dem Konto. Aber es wird nicht leicht, die Schule auf dem 4. Platz hat fast 500 000 Punkte und das ist noch ein hartes Stück Arbeit. Besonders fleißige Sammler sind die Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 6c und 5b. Naturgemäß etwas fauler sind die 7er und 8er. Wäre schön, wenn die sich auch aufraffen könnten, Punkte zu sammeln. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt ist es, dass man gleichzeitig in den Grundlagen der Mathematik besser wird. Beim nächsten Einkauf kann man also überschlagen, ob das Geld reicht, die Rechnung vielleicht zu hoch ist oder aus wie viel Euro der 30% ige Rabatt besteht. Die älteren Schüler und Schülerinnen können dann das Wachstum des Covit 19 Erregers erklären, weil sie wissen, wie sich so eine Exponentialfunktion entwickelt. Nicht zu vergessen, das überraschte Gesicht des Mathelehrers, wenn man auf einmal fit in Mathe ist. Also auf geht's, fleißig rechnen und Punkte sammeln.

Gemeinsam sind wir stark und immer schön gesund und zu Hause bleiben.